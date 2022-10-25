Агент Дивеева об интересе клубов Серии А: «Это правда. Почему опровергают? Они воспринимают только документы»

Агент Игоря Дивеева настаивает на интересе итальянских клубов к игроку.

Сегодня стало известно, что 23-летний защитник и сборной России интересен , «Фиорентине», «Сампдории» и «Салернитане». Римляне новость об интересе опровергли.

– Да, это правда. Я об этом говорил и раньше – интерес со стороны итальянских клубов был и остается. В том числе от этих команд.

– Почему клубы опровергают информацию?

– Поймите, у них немного другая парадигма – они воспринимают только официальные документы. То есть для них интерес обязательно должен быть выражен в каком-то документе.

Но если нет официального предложения в клубе, то это не значит, что к футболисту нет интереса.

– Связывались ли клубы Серии А конкретно с вами?

– Да, в том числе.

– Как оцените шансы Дивеева оказаться в Европе?

– 50 на 50 – либо окажется, либо нет, – сказал .

Дивеев из-за травмы не играет с 17 сентября. Его подробная статистика – здесь.