Агент Дивеева об интересе клубов Серии А: «Это правда. Почему опровергают? Они воспринимают только документы»
Агент Игоря Дивеева настаивает на интересе итальянских клубов к игроку.
Сегодня стало известно, что 23-летний защитник ЦСКА и сборной России интересен «Лацио», «Фиорентине», «Сампдории» и «Салернитане». Римляне новость об интересе опровергли.
– Да, это правда. Я об этом говорил и раньше – интерес со стороны итальянских клубов был и остается. В том числе от этих команд.
– Почему клубы опровергают информацию?
– Поймите, у них немного другая парадигма – они воспринимают только официальные документы. То есть для них интерес обязательно должен быть выражен в каком-то документе.
Но если нет официального предложения в клубе, то это не значит, что к футболисту нет интереса.
– Связывались ли клубы Серии А конкретно с вами?
– Да, в том числе.
– Как оцените шансы Дивеева оказаться в Европе?
– 50 на 50 – либо окажется, либо нет, – сказал Олег Еремин.
Дивеев из-за травмы не играет с 17 сентября. Его подробная статистика – здесь.
Комментарии