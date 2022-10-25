Дивеев интересен «Лацио», «Фиорентине», «Сампдории» и «Салернитане» (Иван Карпов)
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев интересен четырем клубам из Италии.
По информации Ивана Карпова, интерес к 23-летнему защитнику проявляют «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана».
Напомним, в сентябре Дивеев получил серьезную травму – в матче 10-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Торпедо» (0:1) он сломал большеберцовую кость. На восстановление от такого повреждения требуется как минимум три месяца.
За 10 матчей чемпионата игрок сборной России забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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