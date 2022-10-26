ЦСКА не продал Дивеева в «Салернитану» летом – его считают слишком важным игроком

отказался продать в «Салернитану» прошлым летом.

Как пишет Sport24.ru, в летнее трансферное окно итальянский клуб направил запрос в ЦСКА по поводу возможного перехода защитника, но получил отказ.

«Московский клуб не захотел договариваться о трансфере, потому что счел Дивеева слишком важным игроком для команды», – сообщил источник, близкий к итальянскому клубу.

Вчера появилась информация о том, что интерес к 23-летнему центральному защитнику проявляют четыре итальянских клуба – «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и .

Напомним, в сентябре Дивеев получил серьезную травму – в матче 10-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Торпедо» (0:1) он сломал большеберцовую кость. На восстановление от такого повреждения требуется как минимум три месяца.

За 10 матчей чемпионата игрок сборной России забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.