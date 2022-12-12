Зарема не верит, что «Спартак» подпишет Пиняева: «Андреев мне бы продал, а сейчас у него новый проект»
Зарема Салихова не верит, что «Спартак» подпишет Сергея Пиняева.
Ранее появилась информация о том, что московский клуб предложил «Крыльям Советов» 5 миллионов евро за трансфер 18-летнего полузащитника.
– Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.
– Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев, – прим.) мне бы продал, а сейчас у него новый проект.
– Верите, что он может перейти в «Локомотив»?
– Не комментирую чужие трансферы, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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