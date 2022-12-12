Зарема не верит, что «Спартак» подпишет Пиняева: «Андреев мне бы продал, а сейчас у него новый проект»

не верит, что «Спартак» подпишет .

Ранее появилась информация о том, что московский клуб предложил «Крыльям Советов» 5 миллионов евро за трансфер 18-летнего полузащитника.

– Пишут, что Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 и более миллионов.

– Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент , – прим.) мне бы продал, а сейчас у него новый проект.

– Верите, что он может перейти в «Локомотив»?

– Не комментирую чужие трансферы, – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ