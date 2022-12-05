Зарема Салихова: «Пиняев – самый обидный трансфер, который «Спартаку» не удалось осуществить»

расстроена, что Сергей Пиняев не перешел в .

– Болельщики критикуют трансфер Михи Мевли? Вопрос не ко мне. Наш последний трансфер – . Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам – это .

– Он не перешел из-за своего агента?

– Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Пиняев выступает за с лета 2021 года. В этом сезоне у него 4 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 18-летнего вингера можно изучить здесь.

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