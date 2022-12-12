Саутгейт еще не решил, останется ли в сборной Англии: «Это отнимает столько энергии»

еще не решил, продолжит ли работать со сборной .

Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до .

«После нескольких предыдущих турниров мне было сложно в последующие несколько недель осмыслить свои эмоции. Это отнимает у тебя столько энергии, в голове происходит так много всего.

Я хочу, чтобы мое решение в любом случае было правильным. Оно должно быть верным, если я решу остаться. Оно должно быть верным, если я решу уйти. Не думаю, что сейчас стоит принимать такое решение. На самом деле, и в ближайшие несколько дней не стоит», – сказал тренер сборной Англии.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда вышла в полуфинал, на Евро-2020 – в финал. С ЧМ-2022 Англия вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Франции.

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