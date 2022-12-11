Кейн надеется, что Саутгейт останется в сборной Англии: «При нем мы совершили удивительный скачок»

выразил надежду, что останется во главе сборной Англии.

«Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.

Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.

Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним», – сказал капитан сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ