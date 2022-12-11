Кейн надеется, что Саутгейт останется в сборной Англии: «При нем мы совершили удивительный скачок»
Харри Кейн выразил надежду, что Гарет Саутгейт останется во главе сборной Англии.
«Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.
Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.
Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним», – сказал капитан сборной Англии.
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