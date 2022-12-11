Принц Уильям поддержал Саутгейта, Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия принц Уильям ЧМ-2022 Харри Кейн Футбол

Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.

В 1/4 финала англичане уступили Франции (1:2). Харри Кейн не реализовал один из пенальти в матче.

«Гарет [Саутгейт], Харри [Кейн], все игроки и сотрудники сборной Англии, очень жаль всех вас. Вы так много вложили в этот турнир, и мы все гордимся вами.

Держите головы высоко и вперед к следующему турниру!» – написал Уильям с соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные