Принц Уильям поддержал Саутгейта, Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся»

Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с .

В 1/4 финала англичане уступили Франции (1:2). Харри Кейн не реализовал один из пенальти в матче.

«Гарет [Саутгейт], Харри [Кейн], все игроки и сотрудники сборной , очень жаль всех вас. Вы так много вложили в этот турнир, и мы все гордимся вами.

Держите головы высоко и вперед к следующему турниру!» – написал Уильям с соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ