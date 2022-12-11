Принц Уильям поддержал Саутгейта, Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся»
Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.
В 1/4 финала англичане уступили Франции (1:2). Харри Кейн не реализовал один из пенальти в матче.
«Гарет [Саутгейт], Харри [Кейн], все игроки и сотрудники сборной Англии, очень жаль всех вас. Вы так много вложили в этот турнир, и мы все гордимся вами.
Держите головы высоко и вперед к следующему турниру!» – написал Уильям с соцсетях.
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