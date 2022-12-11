Рэшфорд о вылете с ЧМ-2022: «Обещаю, что Англия еще вернется!»

Маркус Рэшфорд высказался после вылета Англии с ЧМ-2022.

В 1/4 финала Англия проиграла Франции (1:2).

«Последние несколько недель были переполнены эмоциями. Каждый в нашей команде сделал все возможное, чтобы быть готовым к трудностям, с которыми предстояло столкнуться.

Мы были близки [к успеху], но не настолько. Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безусловную поддержку», – написал форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ