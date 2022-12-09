«Пока, галлы». The Sun вывел на стены домов Парижа фото игроков Англии с шутливыми фразами перед матчем с Францией

Английский таблоид потроллил французов перед матчем сборных Англии и на .

Перед четвертьфиналом турнира The Sun вывел на стены домов у Эйфелевой башни в Париже изображения игроков сборной Англии с подписями на английском и французском языках.

Так, фото форварда Харри Кейна в короне сопровождалось надписью «Король Харри», фото хавбека Джуда Беллингема – надписью «It’s coming home» (отсылка к песне английских фанатов Three Lions, где поется it’s coming home, football’s coming home – «он возвращается домой, футбол возвращается домой» – прим. Sports.ru).

У фото было написано «пока, галлы» на французском, у фото Кайла Уокера – надпись «Король Кайл», где слово «Кайл» было вместо зачеркнутого слова «Килиан» – отсылка к .

и Франция сыграют завтра, 10 декабря. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Фото: twitter.com/TheSun

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