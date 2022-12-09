Рио Фердинанд: «Англия справится с Францией, если сдержит Мбаппе. Это лучшая сборная в моей жизни»

сказал, что в сборной Франции его беспокоит только .

«Я смотрел на игру сборной Франции и подумал: «Меня беспокоит только Мбаппе». Не хочу проявлять неуважение к остальным их игрокам, но сборная Англии выстроена так, что она справится со всеми игроками сборной Франции, если сдержит Мбаппе.

А у нас? Если закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фодена, у нас есть Кейн. А еще Сака, Беллингем... Даже Хендерсон забивает.

Это лучшая сборная Англии в моей жизни. Воодушевление в таком случае – это нормально. Так и ведут себя болельщики. Не нужно обвинять меня в этом, потому что эти эмоции справедливы», – сказал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

Сборные Англии и сыграют в матче 1/4 финала завтра, 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ