Рио Фердинанд: «Англия справится с Францией, если сдержит Мбаппе. Это лучшая сборная в моей жизни»
Рио Фердинанд сказал, что в сборной Франции его беспокоит только Килиан Мбаппе.
«Я смотрел на игру сборной Франции и подумал: «Меня беспокоит только Мбаппе». Не хочу проявлять неуважение к остальным их игрокам, но сборная Англии выстроена так, что она справится со всеми игроками сборной Франции, если сдержит Мбаппе.
А у нас? Если закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фодена, у нас есть Кейн. А еще Сака, Беллингем... Даже Хендерсон забивает.
Это лучшая сборная Англии в моей жизни. Воодушевление в таком случае – это нормально. Так и ведут себя болельщики. Не нужно обвинять меня в этом, потому что эти эмоции справедливы», – сказал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
Сборные Англии и Франции сыграют в матче 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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