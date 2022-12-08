Президент «ПСЖ»: «За бесплатным Рэшфордом все клубы будут гоняться. Не скрываем интерес»

Президент готов подписать форварда .

– потрясающий игрок. Да еще и бесплатно? Да каждый клуб мира будет за ним гоняться.

Мы не скрываем, что общались, не скрываем интерес. Но тогда момент для трансфера не был подходящим. Может, это случится летом, почему нет?

Если он станет свободным агентом, конечно, можно общаться с ним напрямую, но сейчас мы не станем этого делать и позволим ему сосредоточиться на чемпионате мира. А в январе мы с ним поговорим, если будем в этом заинтересованы», – сказал Аль-Хелайфи.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ