Ришарлисон забил 3-й гол на ЧМ-2022 и догнал Месси и еще 6 игроков. Больше лишь у Мбаппе
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон забил 3-й гол на ЧМ-2022.
25-летний нападающий «Тоттенхэма» после красивой комбинации забил в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала (4:0, первый тайм).
Теперь Ришарлисон делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с семью футболистами. По 3 гола также забили Лионель Месси, Альваро Мората, Оливье Жиру, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Коди Гакпо и Эннер Валенсия.
Больше забил только Килиан Мбаппе – 5 мячей.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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