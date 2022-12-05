Ришарлисон забил 3-й гол на ЧМ-2022 и догнал Месси и еще 6 игроков. Больше лишь у Мбаппе

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Форвард сборной Бразилии Ришарлисон забил 3-й гол на ЧМ-2022.

25-летний нападающий «Тоттенхэма» после красивой комбинации забил в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала (4:0, первый тайм).

Теперь Ришарлисон делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с семью футболистами. По 3 гола также забили Лионель Месси, Альваро Мората, Оливье Жиру, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Коди Гакпо и Эннер Валенсия.

Больше забил только Килиан Мбаппе – 5 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Ришарлисон – реальный герой Бразилии. Он поддерживает женщин, пострадавших от насилия, оплачивает операции, усыновил ягуара

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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