Беллингем о судье матча Англия – Франция: «Он не соответствовал уровню игры и был не на своем месте»
Джуд Беллингем возмущен работой арбитра на матче Англии и Франции.
Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.
«Будет не очень здорово, если я выскажусь честно, не очень здорово. У всех может случиться плохой матч – и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.
Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.
В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», – сказал полузащитник сборной Англии и «Боруссии».
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