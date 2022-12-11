Беллингем о судье матча Англия – Франция: «Он не соответствовал уровню игры и был не на своем месте»

возмущен работой арбитра на матче Англии и .

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.

«Будет не очень здорово, если я выскажусь честно, не очень здорово. У всех может случиться плохой матч – и у игроков, и у судьи. Думаю, судья был не на своем месте. Он не соответствовал уровню матча.

Но есть и другие причины поражения. Не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче. Но да, арбитр не был на высоте.

В первом тайме он пропустил несколько фолов около их штрафной. Мы убийственно опасны на стандартах, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», – сказал полузащитник сборной и .

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