Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия – Франция: «Арбитр плохо принимал решения»

раскритиковал работу судьи матча Англия – Франция.

Встречу 1/4 финала обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

«Судья на протяжении всего матча очень плохо принимал решения. Игроков постоянно критикуют. И было бы неплохо, если бы судья вышел и ответил, провел он хороший матч или нет.

В первом тайме было так много решений [в пользу ], когда соперник совершил пять-шесть ранних фолов. На Кейне был явный фол. Пусть и за пределами штрафной.

Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо явно фолили. Просто важные моменты, важные решения. И ты ждешь, что арбитр рассудит их правильно. К сожалению, в этой игре было не так», – сказал защитник сборной в интервью beIN Sports.

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