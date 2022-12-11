Беллингем о вылете Англии с ЧМ: «Мы были лучше Франции и доминировали чуть больше, чем они. Наша оборона закрыла их звезд»

высказался после вылета Англии с .

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

«Мы были лучше. Мы создали много моментов, но просто не смогли использовать явные шансы, которые у нас были. Но мы точно чувствовали, что контролируем игру. Мы доминировали чуть больше, чем они.

На этом уровне все решают голы, решения, пенальти – они были не на нашей стороны. Мы не сделали достаточно для победы. Это правда, и мы очень разочарованы.

Думаю, мы навязали им свою игру. Наша оборона закрыла их звезд, а мы хорошо подходили к воротам. У нас были моменты, и мы ими не воспользовались», – сказал полузащитник сборной и .

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