Невилл считает, что Франция забила 1-й гол Англии с нарушением: «Не понимаю, как это не фол»

считает, что перед игрок сборной Франции сфолил перед 1-м голом в ворота .

Бывший защитник сборной Англии считает, что в начале атаки, которая завершилась голом Орельена Тчуамени, защитник сборной Франции Дайо Упамекано с нарушением отобрал мяч у на своей половине поля.

Также Невилл полагает, что несколько минут спустя Упамекано нарушил правила на . Капитан сборной Англии упал на границе штрафной после контакта с защитником. Эпизод проверял ВАР, но пенальти назначен не был.

Об этих моментах Невилл высказался в перерыве игры.

«Это не оправдания, есть еще 45 минут. Нужно играть в футбол и возвращаться в игру.

Моменты с Сака и Кейном – я считаю, это простые решения. Он попадает по ноге. Я не очень понимаю, как это не фол. Он борется, борется, а потом пинает в ногу. Это фол», – сказал Невилл для BBC Sport.

На матче работал бразильский судья Вилтон Сампайо.

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