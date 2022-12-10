Тен Хаг о Роналду: «Мне нравится работать с игроками мирового уровня. Но мы не были на одной волне»
Эрик тен Хаг, говоря о Криштиану Роналду, сказал, что ему нравится работать со звездами.
«Нет, мне нравится работать с игроками мирового уровня. Я знаю, что они могут изменить ситуацию, поэтому хочется, чтобы такие футболисты были в раздевалке.
Хочется иметь их в составе, но в конечном счете мы [с Роналду] никогда не были на одной волне. И что случилось, то случилось», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» о 37-летнем португальце.
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