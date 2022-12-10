Тен Хаг об интервью Роналду: «Я смотрел. Он знал о последствиях. Криштиану не говорил мне о желании уйти»

Эрик тен Хаг прокомментировал скандальное интервью .

В беседе с Пирсом Морганом португалец раскритиковал руководство «МЮ» и заявил, что не уважает тен Хага, поскольку тот не уважает его. После интервью клуб расторг контракт с Роналду.

«Думаю, после интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Полагаю, нам не стоило это обсуждать. Все было предельно ясно. [Исполнительный директор] Ричард Арнольд, [спортивный директор] Джон Мерто, я.

Я смотрел интервью. Не все. Видел большую часть. Я должен это делать. Это часть моей работы. Я ездил в УЕФА на съезд тренеров, когда оно вышло.

Я хотел, чтобы Роналду остался, с самого первого дня и до сих пор. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. И когда игрок не хочет быть в клубе, он должен уйти, это ясно.

Подобное интервью клуб не может пропустить мимо. Будут последствия. Делая этот шаг, он знал о последствиях. Раньше он никогда не говорил мне [о своем желании уйти].

В течение сезона не было никакого окна, но до этого момента он никогда не говорил мне, что хочет уйти», – сказал тренер .

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