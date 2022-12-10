Тен Хаг не против разговора с Роналду в будущем: «Я сделал все честно и открыто. Смогу ли простить его? Я не хочу отвечать»

Эрик тен Хаг передал суть разговора с .

– Летом у нас был один разговор. Он сказал: «В течение семи дней я скажу вам, хочу ли я остаться». Потом он вернулся и сказал: «Я хочу остаться». И до этого момента [до интервью Пирсу Моргану] я не слышал ничего.

Это прошлое, а мы смотрим в будущее, двигаемся вперед. Мы хотим создать новое будущее «МЮ», а он не хотел быть частью этого. Идем дальше.

Когда он в хорошей форме, это хороший игрок. И он мог бы помочь нам вернуться [на свой уровень] и достичь своих целей. Это очевидно. Но он не был [в хорошей форме].

– Заговорили бы вы с ним в будущем?

– О, да. Но не то чтобы я спросил его о чем-то или сказал бы ему что-то особенное. Я сделал все честно, открыто и прозрачно. У нас были беседы о моем видении [футбола], так что у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним, снова.

– Можете ли вы его простить?

– Я не хочу отвечать на такой вопрос.

Я открыт для разговора с ним, так почему бы и нет? Да, может быть [он проявил неуважение]. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперед. Я не хочу тратить на это энергию.

Это прошлое. Мы идем вперед и хотим добиться успеха в этом сезоне, поэтому сосредоточимся на этом, – сказал главный тренер .

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