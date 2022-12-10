Тен Хаг считает, что Роналду не в форме: «У него 24 гола за прошлый сезон, да? А «МЮ» нужны голы. Он мог бы помочь нам, если бы был в хорошей форме»

Эрик тен Хаг считает, что пребывает не в лучшей форме.

«В прошлом сезоне он забил 24 гола, да? Так что же нужно этой команде? Нам нужны голы. Да, потенциально можно было бы говорить о новом контракте, но это лишь в теории.

Когда Криштиану в хорошей форме, он хорош, и он мог бы помочь нам вернуться и достичь целей, это совершенно ясно – но он не был [в форме].

Я должен делать выбор, выбирать лучший состав в интересах клуба и команды. Это те решения, которые мне надо принимать, и неважно, кто это будет», – сказал тренер .

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