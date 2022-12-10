Неймар не улетел из Катара вместе со сборной Бразилии. Он остался в отеле в Дохе

Неймар не улетел из Катара вместе со сборной Бразилии.

Вчера бразильцы прекратили выступление на , уступив Хорватии в 1/4 финала (1:1, по пенальти – 2:4).

Бразильская конфедерация футбола (CBF) организовала чартер для отлета команды из страны, однако некоторые футболисты покинули Катар самостоятельно.

30-летний форвард сборной и не воспользовался чартером CBF и остался в отеле в Дохе, в котором проживала сборная.

Пока нет информации о том, когда Неймар покинет страну-хозяйку чемпионата мира и куда направится. У него есть отпуск на несколько дней.

Ближайший официальный матч «ПСЖ» пройдет 28 декабря – дома примут «Страсбур» в рамках 16-го тура Лиги 1.

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