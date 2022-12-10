Неймар о вылете с ЧМ: «Это похоже на кошмарный сон и долго будет причинять боль. Не гарантирую, что останусь в сборной»
Неймар поделился эмоциями после вылета Бразилии с ЧМ-2022.
Бразильцы уступили Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4) в 1/4 финала.
– Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль.
Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды.
К сожалению, мы не осуществили мечту, но это футбол, и такое случается. Теперь будем оплакивать это поражение дома и страдать из-за него.
– Вы остаетесь в сборной?
– Честно говоря, я не знаю. Думаю, сейчас неправильно говорить, у меня голова в огне, я не очень хорошо соображаю.
Сказать сейчас, что это конец, – значит поспешить. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую, – сказал 30-летний форвард сборной Бразилии и «ПСЖ».
Я прожил этот сумасшедший день с бразильцами. Начинали танцами с пивом, закончили – рыданиями
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