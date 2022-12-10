«Не неси дерьмо». Неймар возразил своему бывшему агенту, написавшему, что Тите никогда не был тренером и годами обманывал людей

Неймар вступился за Тите после вылета с .

Бразильская сборная проиграла в 1/4 финала Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). У бразильцев пенальти исполняли Родриго, чей удар парировал Доминик Ливакович, Каземиро, Педро и Маркиньос, попавший в штангу. Неймар должен был бить пятым, но до него очередь не дошла.

Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро после матча раскритиковал главного тренера команды Тите.

«Этот сеньор никогда не был футбольным тренером. Он годами дурил людей, проиграв два чемпионата. Ему только речи толкать на школьном выпускном», – написал Рибейро в инстаграме.

«Не неси дерьмо, Вагнер», – ответил Неймар в комментариях.

после игры объявил, что уходит из сборной Бразилии.

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