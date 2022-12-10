Фердинанд о Неймаре: «Как можно оставить лучшего пенальтиста на последний удар? В половине случаев до него доходит очередь»

не понял, почему Неймар должен был бить пенальти пятым.

уступила команде в 1/4 финала (1:1, по пенальти – 2:4). До форварда не дошла очередь.

«Все парни в студии [BBC] говорят о том, как можно оставить лучшего исполнителя пенальти на последний удар? В половине случаев до него доходит очередь. И сейчас Неймару остается думать о том, что если бы...» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Я прожил этот сумасшедший день с бразильцами. Начинали танцами с пивом, закончили – рыданиями

«Похоже на ночной кошмар». Монолог Неймара после вылета и, возможно, последнего ЧМ

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ