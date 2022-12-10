Фердинанд о Неймаре: «Как можно оставить лучшего пенальтиста на последний удар? В половине случаев до него доходит очередь»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу Неймар ЧМ-2022 Футбол

Рио Фердинанд не понял, почему Неймар должен был бить пенальти пятым.

Сборная Бразилии уступила команде Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пенальти – 2:4). До форварда «ПСЖ» не дошла очередь.

«Все парни в студии [BBC] говорят о том, как можно оставить лучшего исполнителя пенальти на последний удар? В половине случаев до него доходит очередь. И сейчас Неймару остается думать о том, что если бы...» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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