«Лидерство Неймара – детское. С таким молодежным лидером будет неудача при первой возможности. Не поняла, почему он не бил пенальти первым». Бразильская журналистка раскритиковала форварда

Известная бразильская журналистка и писательница раскритиковала Неймара.

Бразилия проиграла (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала . У бразильцев пенальти исполняли Родриго, чей удар парировал Доминик Ливакович, Каземиро, Педро и Маркиньос, попавший в штангу. Неймар должен был бить пятым, но до него очередь не дошла.

«Бразилии не хватило психологии, не хватило психолога в сборной, эмоциональной зрелости. У команды, которую ведет Неймар, детское лидерство. Когда он нужен больше всего, его не хватает.

Это команда выше среднего уровня, но она могла бы изобрести себя заново. С таким молодежным лидером, как Неймар, она провалится при первой же возможности.

Я не поняла, почему Неймар не бил пенальти первым, а хотел исполнить его последним. Неймар идет своей собственной дорогой, желая стать мужчиной. Он забил гол, который мог стать историческим, если бы не вылетела. Возможно, самый красивый гол чемпионата мира, олицетворение Бразилии, креативный, изобретательный, полный чистого таланта и гениальности. Но пробить последний пенальти он не успел», – сказала Милли Лакомб.

Тите о Неймаре в серии пенальти: «5-й удар – решающий, нужен был высококлассный, психологически сильный игрок для него»

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