Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»
Лаутаро Мартинес высказался после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2022.
Аргентинцы прошли Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3). Форвард «Интера» реализовал решающий удар с точки.
– Я забил решающий пенальти – как на Кубке Америки. Я был очень спокоен, идя к мячу, потому что верю в свою работу, я работаю именно для этого. Я хочу совершенствоваться каждый день и приносить радость людям.
Думал о своей дочери, которая родилась во время пандемии. Это изменило мою жизнь.
Я никого не слушаю, работаю с опущенной головой. Иногда что-то идет не так. Но я заслужил право быть здесь.
– Как вам работа судьи Антонио Матеу Лаоса?
– Некоторые вещи, которые он делал, были странными. Но об этом должны говорить другие люди.
Мы думаем об игре. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти. У нас прекрасный вратарь [Эмилиано Мартинес], и он доказал это, – сказал нападающий сборной Аргентины.
В Аргентине – сразу три Мартинеса. Что значит эта фамилия?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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