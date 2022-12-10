Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»

высказался после выхода Аргентины в полуфинал .

Аргентинцы прошли (2:2, по пенальти – 4:3). Форвард реализовал решающий удар с точки.

– Я забил решающий пенальти – как на Кубке Америки. Я был очень спокоен, идя к мячу, потому что верю в свою работу, я работаю именно для этого. Я хочу совершенствоваться каждый день и приносить радость людям.

Думал о своей дочери, которая родилась во время пандемии. Это изменило мою жизнь.

Я никого не слушаю, работаю с опущенной головой. Иногда что-то идет не так. Но я заслужил право быть здесь.

– Как вам работа судьи Антонио Матеу Лаоса?

– Некоторые вещи, которые он делал, были странными. Но об этом должны говорить другие люди.

Мы думаем об игре. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти. У нас прекрасный вратарь [ ], и он доказал это, – сказал нападающий сборной Аргентины.

В Аргентине – сразу три Мартинеса. Что значит эта фамилия?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ