Матеу Лаос показал 15 карточек в матче Нидерланды – Аргентина. Это рекорд чемпионатов мира

В матче Нидерландов и установлен рекорд по числу карточек.

Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек в 1/4 финала , две из них – в серии пенальти.

Предыдущий рекорд был установлен в матче Камерун – Германия в 2002 году (12 желтых и 2 красных).

Испанец Матеу Лаос – звезда среди судей. Приезжает на стадион в дизайнерских очках, подмигивает в камеру и спрашивает игроков об их машинах

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ