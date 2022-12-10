Матеу Лаос показал 15 карточек в матче Нидерланды – Аргентина. Это рекорд чемпионатов мира

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В матче Нидерландов и Аргентины установлен рекорд по числу карточек.

Арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 желтых карточек в 1/4 финала ЧМ-2022, две из них – в серии пенальти.

Предыдущий рекорд был установлен в матче Камерун – Германия в 2002 году (12 желтых и 2 красных). 

Испанец Матеу Лаос – звезда среди судей. Приезжает на стадион в дизайнерских очках, подмигивает в камеру и спрашивает игроков об их машинах

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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