Пирс Морган: «Месси должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку»

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Месси должны были удалить в матче Аргентины и Нидерландов.

Такое мнение выразил журналист Пирс Морган, взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду минувшей осенью.

Аргентинцы в 1/4 финала ЧМ-2022 победили команду Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3) и вышли на сборную Хорватии.

«Месси не должно было быть на поле. Должен был получить вторую желтую, а затем и красную карточку», – написал Морган в твиттере.

Напомним, что судья Антонио Матеу Лаос показал Месси желтую карточку. Перед этим он не наказал нападающего за умышленную игру рукой, хотя предъявил карточку защитнику Кристиану Ромеро в аналогичной ситуации.

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