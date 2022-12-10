«Судья свистел только в пользу Аргентины в дополнительное время. Возможно, величие Месси повлияло на него». Френки де Йонг о Матеу Лаосе

Френки де Йонг раскритиковал судью матча сборных Нидерландов и Аргентины.

Аргентинцы прошли нидерландцев в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 3:2).

Испанский арбитр показал 15 карточек в матче – это рекорд чемпионатов мира.

«Как только основное время закончилось, аргентинцы пошли к судье. После этого он свистел только в пользу . Это просто возмутительно!

Он приятный человек, хороший арбитр. Но тут он не прислушивался к голосу разума.

Думаю, он отошел от своей линии поведения в дополнительное время. Возможно, на него повлияло величие Месси. Это не вина судьи, но это повлияло на матч.

Я был уверен, что мы победим, когда сравняем счет. Я был убежден, что мы станем чемпионами мира», – сказал хавбек сборной Нидерландов и «Барселоны».

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