Эмилиано Мартинес назвал Матеу Лаоса худшим с отрывом судьей ЧМ-2022: «Он добавил 10 минут. Хотел, чтобы Аргентина сыграла вничью»

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес оценил судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.).

Вратарь сборной Аргентины высказался об арбитре Антонио Матеу Лаосе.

«Они дважды подошли к моим воротам в концовке. Не знаю, чем руководствовался судья, но он добавил [к основному времени] 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью (Нидерланды сравняли счет на 101-й минуте – прим. Sports.ru).

Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира», – сказал Мартинес.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные