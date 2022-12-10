Эмилиано Мартинес назвал Матеу Лаоса худшим с отрывом судьей ЧМ-2022: «Он добавил 10 минут. Хотел, чтобы Аргентина сыграла вничью»
Эмилиано Мартинес оценил судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.).
Вратарь сборной Аргентины высказался об арбитре Антонио Матеу Лаосе.
«Они дважды подошли к моим воротам в концовке. Не знаю, чем руководствовался судья, но он добавил [к основному времени] 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью (Нидерланды сравняли счет на 101-й минуте – прим. Sports.ru).
Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира», – сказал Мартинес.
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