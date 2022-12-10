Ван Гал о вылете с ЧМ-2022: «Не думаю, что меня победили – только лишь по пенальти. Корить себя не за что, я не проиграл в 20 матчах. Погуглите, сколько выиграл»

Луи ван Гал не винит себя за вылет сборной Нидерландов с .

В матче 1/4 финала нидерландцы проиграли Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4).

«Мне не за что корить себя. За мои 20 матчей во главе сборной Нидерландов мы не проиграли ни разу.

Не знаю, сколько матчей мы выиграли – можете найти в , введите «сборная Нидерландов, Луи ван Гал».

Не думаю, что меня победили – только лишь по пенальти», – заявил 71-летний тренер.

Ван Гал почти спас безнадежный матч, чем взбесил Месси. Но большую часть встречи Аргентина была значительно лучше и заслужила победу

Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?

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