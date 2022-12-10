Ван Гал о вылете с ЧМ-2022: «Не думаю, что меня победили – только лишь по пенальти. Корить себя не за что, я не проиграл в 20 матчах. Погуглите, сколько выиграл»
Луи ван Гал не винит себя за вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2022.
В матче 1/4 финала нидерландцы проиграли Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4).
«Мне не за что корить себя. За мои 20 матчей во главе сборной Нидерландов мы не проиграли ни разу.
Не знаю, сколько матчей мы выиграли – можете найти в Google, введите «сборная Нидерландов, Луи ван Гал».
Не думаю, что меня победили – только лишь по пенальти», – заявил 71-летний тренер.
Ван Гал почти спас безнадежный матч, чем взбесил Месси. Но большую часть встречи Аргентина была значительно лучше и заслужила победу
Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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