Эмилиано Мартинес: «Ван Галу надо заткнуться. Он говорил, что если дойдет до серии пенальти – Нидерланды выиграют»

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Эмилиано Мартинес отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

Вратарь сборной Аргентины высказался после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с «оранжевыми» (2:2, 4:3 по пен.).

«Я слышал, что ван Гал говорил: «У нас преимущество. Если дойдет до серии пенальти – мы выиграем».

Думаю, ему надо заткнуться», – сказал Мартинес, отбивший в серии 11-метровых удары Вирджила ван Дейка и Стевена Бергейса.

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