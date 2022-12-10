Эмилиано Мартинес: «Ван Галу надо заткнуться. Он говорил, что если дойдет до серии пенальти – Нидерланды выиграют»

отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

Вратарь сборной высказался после матча 1/4 финала с «оранжевыми» (2:2, 4:3 по пен.).

«Я слышал, что ван Гал говорил: «У нас преимущество. Если дойдет до серии пенальти – мы выиграем».

Думаю, ему надо заткнуться», – сказал Мартинес, отбивший в серии 11-метровых удары Вирджила ван Дейка и Стевена Бергейса.

«Ты нервничаешь, да? Я знаю, ты нервничаешь». Мартинес – мастер трештока во время пенальти

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ