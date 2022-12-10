«Ван Гала жаль. У него была мечта стать чемпионом мира». Люк де Йонг после поражения от Аргентины

Люк де Йонг оценил поражение Нидерландов от в 1/4 финала (2:2, 3:4 пен.).

«Конечно, ван Гала жаль. Он очень хотел быть полезным для команды. Он был немного эмоционален в конце. Конечно, у него была мечта стать чемпионом мира. И он мотивировал нас бороться за это.

Это опыт на всю жизнь. Он сказал, что нужно жить дальше. Жизнь продолжается. Но это вещи, которые никогда не забудутся.

Мы можем гордиться этим результатом. Тренер был хорош. У него был прекрасный чемпионат мира. Мы не проиграли ни одной игры. Посмотрим, что будет дальше. К сожалению, сегодня мы уступили.

Наш второй гол? Мы знали, что можем это сделать. Мы тренировали это. Вегорст уже забивал так, кажется, против сборной Германии пару лет назад. И, к счастью, у нас получилось повторить это. Был очень классный момент. Но в итоге нам этого не хватило», — сказал нападающий сборной Нидерландов.

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