Сантуш сказал, что знает многих футболистов Марокко по лиге Греции. Ни один из них не играет там

Главный тренер сборной сказал, что хорошо знает сборную .

«Я достаточно хорошо знаю команду Марокко. Помню матч с ними в 2018 году [на чемпионате мира]. Знаю многих из этих футболистов, в том числе и потому, что некоторые из них играют в греческих клубах, которые я хорошо знаю и о которых у меня есть информация.

Это очень конкурентоспособная команда с большим количеством качественных игроков», – сказал Сантуш.

Стоит отметить, что ни один из марокканских игроков не выступает в чемпионате Греции, и лишь трое из нынешнего состава были в сборной Марокко в 2018 году.

Матч 1/4 финала между Португалией и Марокко состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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