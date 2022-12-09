Сантуш сказал, что знает многих футболистов Марокко по лиге Греции. Ни один из них не играет там
Главный тренер сборной Португалии сказал, что хорошо знает сборную Марокко.
«Я достаточно хорошо знаю команду Марокко. Помню матч с ними в 2018 году [на чемпионате мира]. Знаю многих из этих футболистов, в том числе и потому, что некоторые из них играют в греческих клубах, которые я хорошо знаю и о которых у меня есть информация.
Это очень конкурентоспособная команда с большим количеством качественных игроков», – сказал Сантуш.
Стоит отметить, что ни один из марокканских игроков не выступает в чемпионате Греции, и лишь трое из нынешнего состава были в сборной Марокко в 2018 году.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Португалией и Марокко состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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