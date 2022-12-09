Фернанду Сантуш: «Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. 90% вопросов о Роналду – это нормально с учетом его масштаба»

считает нормальным многочисленные вопросы о .

сыграет с командой Марокко в матче 1/4 финала .

«Я не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. При этом не имеет значения, находятся ли они в своей стране или за рубежом.

На любой пресс-конференции 90 процентов вопросов о Криштиану. Это нормально с учетом его масштаба», – заявил главный тренер сборной Португалии.

Ранее появилась информация, что Роналду вновь начнет матч на скамейке запасных, а в стартовом составе выйдет Гонсалу Рамуш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ