Фернанду Сантуш: «Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. 90% вопросов о Роналду – это нормально с учетом его масштаба»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Фернанду Сантуш считает нормальным многочисленные вопросы о Криштиану Роналду.

Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

«Я не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. При этом не имеет значения, находятся ли они в своей стране или за рубежом.

На любой пресс-конференции 90 процентов вопросов о Криштиану. Это нормально с учетом его масштаба», – заявил главный тренер сборной Португалии.

Ранее появилась информация, что Роналду вновь начнет матч на скамейке запасных, а в стартовом составе выйдет Гонсалу Рамуш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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