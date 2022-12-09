Фернанду Сантуш: «Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. 90% вопросов о Роналду – это нормально с учетом его масштаба»
Фернанду Сантуш считает нормальным многочисленные вопросы о Криштиану Роналду.
Сборная Португалии сыграет с командой Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
«Я не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. При этом не имеет значения, находятся ли они в своей стране или за рубежом.
На любой пресс-конференции 90 процентов вопросов о Криштиану. Это нормально с учетом его масштаба», – заявил главный тренер сборной Португалии.
Ранее появилась информация, что Роналду вновь начнет матч на скамейке запасных, а в стартовом составе выйдет Гонсалу Рамуш.
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