«Тен Хагу хватило характера убрать Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался». Казанский о Криштиану

высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на .

– Что в 1/8 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Смелость Сантуша, который в матче со Швейцарией не побоялся оставить на скамейке Роналду. Ход себя оправдал на все сто! Вместо легенды вышел 21-летний форвард «Бенфики» Рамуш и сделал хет-трик!

— Вы понимаете, как крепкая и злая Швейцария нахватала от Португалии шесть оплеух?

— Я был уверен, что Португалия пройдет дальше. Но, конечно, не предполагал, что для соперника все обернется разгромом.

Здесь мы возвращаемся к теме Роналду. Я о его нынешней форме и его влиянии на команду. Тен Хагу в какой-то момент хватило характера убрать Криштиану из состава «Манчестер Юнайтед». В Сантуше я сомневался. Не думал, что он решится на такой шаг.

И вдруг перевод в запас! Возможно, этому поспособствовал сам футболист — нервной реакцией на замену в матче с Кореей, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ