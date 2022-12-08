«Сантуш показал Роналду, кто тут главный и что никто не важнее общей цели – победы на ЧМ». Меленстен о Португалии

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о ситуации в сборной Португалии.

Форвард Криштиану Роналду, недовольный заменой на 65-й минуте матча с Южной Кореей (1:2), в запасе начал следующий матч – со Швейцарией (6:1).

«Я рад, что не я сейчас тренирую Португалию. Немного грустно от таких ситуаций на главном турнире планеты.

Думаю, тренер очень хорошо справился. Откровенно говоря, он ясно дал всем понять, кто тут главный, и показал, что никто не важнее общей цели – победы на ЧМ-2022.

Я надеюсь, у него состоится несколько хороших разговоров с Роналду, чтобы сказать: «Слушай, ситуация вот такая, и ты либо принимаешь ее, либо нет».

Думаю, Роналду еще может сыграть определенную роль, но на условиях сборной. И я думаю, что именно это и произойдет.

Сомневаюсь, что Криштиану вернется в стартовый состав, хотя каждый матч – это отдельная история, и против так просто, как против Швейцарии, не будет.

Возможно, Роналду выйдет на 30 минут за победным голом и внезапно вновь перевернет весь мир с ног на голову», – сказал Меленстен.

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