Жозе Фонте: «Если бы Роналду был в старте со Швейцарией, Португалия могла бы сыграть так же. Он один из лучших, если не лучший в мире»

Жозе Фонте высказался о роли в сборной .

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Швейцарию со счетом 6:1. Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 73-й минуте.

«[Роналду в запасе] – это вопрос к тренеру. Я ничего не скажу. Криштиану, несомненно, один из лучших, если не лучший в мире, так что тренер принял трудное решение, и только он знает, почему.

Но если бы Криштиану играл [в старте], я уверен, что мы могли бы сыграть так же [хорошо]. Мы говорим об одном из лучших, если не о самом лучшем, и он может забивать голы – мы все это знаем.

Может ли он выйти в стартовом составе против Марокко? Почему бы и нет? Это Криштиану. Давайте посмотрим, что задумал тренер – только он принимает решения.

На мой взгляд, здорово, что у нас так много вариантов. У нас много отличных игроков, много глубины, много качества, и будет интересно посмотреть, что сделает тренер, так что давайте просто дождемся. Но когда в твоем распоряжении есть все самое лучшее, это всегда хорошо.

Если бы тренер решил поставить Роналду [в стартовый состав], я уверен, что он сыграл бы важную роль. Мы все понимаем, что поставлено на карту, и Криштиану за эти годы провел очень много классных матчей. Но тренер принял иное решение, и оно окупилось. Но это не значит, что если бы Криштиану играл, он не сделал бы то же самое.

очень опасна – это уверенная команда, у них есть импульс, болельщики, энергия и позитив. Но они столкнутся с отличным соперником в лице Португалии. После этой великолепной победы они будут полны уверенности и желания пройти гораздо дальше в соревновании. Я верю, что мы сможем пройти весь путь», – сказал защитник , игравший за сборную Португалии.

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