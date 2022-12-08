Экс-помощник Пепа: «Решение не выпустить Роналду в старте называют прекрасным, но проиграй Португалия 0:2, оно оказалось бы ужасным. Задним умом все крепки»

Экс-помощник Пепа Гвардиолы прокомментировал перевод в запас Португалии.

«Люди говорят о том, что не выпустить Роналду в старте Португалии на игру 1/8 финала [со Швейцарией] – прекрасное решение. Но еще греческие философы говорили: все хорошо, что хорошо кончается. Но до тех пор пока конец не наступил, мы молчим – на всякий случай. Это называется оппортунизм.

Вы слышите разные мнения о футболе – какая их часть звучит до стартового свистка? Обращайте внимание на то, что говорят до матчей, если там, конечно, вообще есть рациональное зерно. Задним умом все крепки.

Проиграй Португалия 0:2, решение оставить Роналду в запасе оказалось бы ужасным. «Как, черт возьми, вы отдаете 9-й номер парню, который на топ-уровне играет четыре дня?»

Порой мне кажется, что 90 минут матча – это почти неудобство для тех, кто просто хочет хвалить победителей и поливать дерьмом проигравших.

Что касается парня, который заменил Роналду, Гонсалу Рамуша... Меня больше удивляет не то, что Роналду не играл, а то, что вместо него вышел не Леау», – отметил , перешедший в июне из «Манчестер Сити» на работу главным тренером .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ