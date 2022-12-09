Сумма трансфера 16-летнего Эндрика в «Реал» – 35+25 млн евро (Marca)

договорился с о переходе 16-летнего нападающего .

Как утверждает Marca, сумма трансфера составит 35 млн евро фиксированных выплат. Еще «Реал» может выплатить 25 млн евро бонусов за выполнение условий разной степени сложности. Также «Реал» заплатит комиссию агентам форварда и налоги.

Отмечается, что у Эндрика были предложения от «Барселоны», «ПСЖ» и «Челси», но его приоритетом всегда был переход в «Реал».

Ранее появилась информация о том, что «Реал» заплатит 60+12 млн евро за нападающего.

Бразилец присоединится к «Реалу» в июле 2024 года.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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