Менье рассмотрит предложения «МЮ», «Милана», «Юве» и лондонских клубов, если «Барса» не ускорит работу над трансфером
Защитник «Боруссии» Дортмунд Тома Менье хочет играть за «Барселону».
По сведениям Mundo Deportivo, приоритет бельгийца – подписать контракт с каталонским клубом, однако 31-летний футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время «блауграна» совершит шаги с целью заключения сделки.
В ином случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов, в числе которых называются «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Ювентус» и две команды из Лондона.
Текущий договор защитника рассчитан до 2024 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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