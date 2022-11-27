Хави о переговорах с 16-летним Эндриком: «Игрок настоящего и будущего, тот, кто нужен «Барсе». Надеюсь, он присоединится к нам»

рассказал о переговоре с 16-летним нападающим «Палмейрас» Эндриком.

«[Мы] разговаривали с самим игроком и с его отцом. Я объяснил суть проекта в «Барселоне».

Нам нужны талантливые игроки, и он – талант, способный изменить ситуацию. У него отличная реализация, дриблинг и способность изменить ситуацию на поле. Он уже игрок не только будущего, но и настоящего.

Он тот игрок, который нам нужен. Он уже знает, какой проект мы строим в «Барселоне», мы ведем переговоры.

Я надеюсь, что он присоединится к нам, но это зависит от него самого. Такого рода вещи всегда зависят от игрока. Обычно игрок переходит туда, где хочет играть, поэтому решение за Эндриком», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к услугам Эндрика. Отступные игрока – 32 млн евро.

Отец Эндрика: «Только «ПСЖ» начал переговоры с «Палмейрас» и сделал официальное предолжение»