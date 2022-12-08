16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года. Он перейдет в 2024-м
«Реал» заключит контракт с 16-летним форвардом Эндриком на 6 лет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, соглашение мадридского клуба с игроком «Палмейраса» вступит в силу в июне 2024 года и будет действовать до 2030 года.
Ранее стало известно, что «Реал» заплатит за Эндрика 60+12 млн евро.
В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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