16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года. Он перейдет в 2024-м

заключит контракт с 16-летним форвардом Эндриком на 6 лет.

Как сообщает инсайдер , соглашение мадридского клуба с игроком вступит в силу в июне 2024 года и будет действовать до 2030 года.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит за 60+12 млн евро.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ