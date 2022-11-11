«Дортмунд» предложил Мукоко контракт до 2027-го. «Ман Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», «МЮ» и «Барса» следят за ситуацией
«Боруссия» намерена сохранить форварда Юссуфа Мукоко.
Дортмундцы предложили 17-летнему игроку сборной Германии новый контракт до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.
Срок действующего соглашения Мукоко истекает 30 июня 2023-го. Нападающий ждет, когда ему исполнится 18 лет (это произойдет 20 ноября), чтобы продлить контракт с «Боруссией».
По данным источника, за ситуацией вокруг Мукоко следят не только «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона», но и «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».
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