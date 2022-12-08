Виктор Онопко: «За «Спартак» я не болею. Сейчас переживаю только за «Ростов»

рассказал, что не болеет за «Спартак».

– Вы – трехкратный чемпион России в составе «Спартака». Этот клуб до сих пор вас цепляет?

– Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведенное в «Спартаке», – очень важный кусок моей жизни. У меня есть теплые воспоминания о «Спартаке», о том, как мы с женой полтора года жили на базе. Но за «Спартак» я не болею.

– Были хоть раз негативные встречи?

– Никогда. Болельщики отнеслись болезненно к моему приходу в , но никогда меня не оскорбляли – будь я на улице или на стадионе.

Болельщики агрессивные только когда собираются большой группой. Их должен кто-то завести. А по одному – нет, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.

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