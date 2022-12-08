Виктор Онопко: «Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, он это сам понимает»
Виктор Онопко высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в сборную России.
– Члены тренерского штаба сборной обычно говорят, что вызван может быть любой. Но давайте объективно – какая вероятность, что Дзюба еще хоть раз в своей карьере попадет в сборную?
– Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артем это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба.
– А по Кокорину что?
– Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что все понимают, – заявил тренер сборной России и «Ростова».
Напомним, Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым – они забили за команду по 30 голов.
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