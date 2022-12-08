Виктор Онопко: «Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, он это сам понимает»

высказался о возможном вызове в сборную России.

– Члены тренерского штаба сборной обычно говорят, что вызван может быть любой. Но давайте объективно – какая вероятность, что Дзюба еще хоть раз в своей карьере попадет в сборную?

– Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артем это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба.

– А по Кокорину что?

– Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что все понимают, – заявил тренер сборной России и «Ростова».

Напомним, Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым – они забили за команду по 30 голов.

Дзюба хочет продолжить карьеру не в России. К нему есть интерес из ОАЭ (Metaratings)

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