Онопко о Мостовом: «Он озлоблен невостребованностью, обижен на весь футбольный мир, но не состоялся как тренер только по своей вине»
Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался об Александре Мостовом.
– Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!
– Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались.
Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир.
От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?
– На какую?
– Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи… Не понимаю, как так можно.
Он только по своей вине не состоялся как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал – последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе.
– Кажется, будто он живет своим легендарным прошлым.
– Это неплохо. Думаю, люди помнят его игры. Но Карпин в Виго тоже играл на очень высоком уровне. Возможно, даже на более высоком, чем Мостовой, – сказал Онопко.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии