Онопко о Мостовом: «Он озлоблен невостребованностью, обижен на весь футбольный мир, но не состоялся как тренер только по своей вине»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Виктор Онопко Валерий Карпин Winline Медиалига Футбол

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался об Александре Мостовом.

– Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует! 

– Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. 

Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир.

От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

– На какую?

– Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи… Не понимаю, как так можно. 

Он только по своей вине не состоялся как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал – последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе.

– Кажется, будто он живет своим легендарным прошлым.

– Это неплохо. Думаю, люди помнят его игры. Но Карпин в Виго тоже играл на очень высоком уровне. Возможно, даже на более высоком, чем Мостовой, – сказал Онопко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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