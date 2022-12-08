Виктор Онопко: «Соцсети не очень хорошо сказываются на футболистах. Там они популярные. Выходят на поле и думают, что они в порядке, а это не так»

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Виктор Онопко считает, что соцсети вредят футболистам.

«Соцсети не очень хорошо сказываются на футболистах. Особенно на молодых. Есть футболисты, которые только и делают, что сидят в соцсетях, а футболом не занимаются.

В сети они популярные – тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке. А это не так. Поэтому и садятся на лавку», – сказал тренер «Ростова» и сборной России.

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