Шнякин в комментариях Sports.ru заявил, что не болел за Cербию, и привел 8 похвал Швейцарии из своего репортажа
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил на обвинения в поддержке сборной Сербии.
В комментариях к новости на Sports.ru один из пользователей выразил мнение, что комментатор болел за Сербию в матче ЧМ-2022 со Швейцарией (2:3).
– Шнякин Дмитрий, вы на днях тут доказывали вроде, что никогда ни за одну из команд не болеете в репортажах. Просили примеры (Что на самом деле смешно. Думаете, мы с блокнотом и ручкой сидим? Наоборот, хочется забыть, а не запомнить). Ну вот сегодня вы откровенно за Сербию болели. Смешнее всего было, когда желтые выпрашивали. Ну такое.
– Кстати, достаточно резонная претензия, потому что в репортаже больше внимания я уделил сербам. В какой-то мере осознанно, потому что я реально не догоняю, почему они ТАК играют при своем подборе игроков.
НО. Говорить о команде чаще – не значит болеть за нее:) Ну вы поймите: неинтересна мне эта тема вся с болением. Мне комментировать интересно.
А как тогда будет поступать с тем, что сказал в эфире? Цитирую себя, извините:
– Шакири всегда хорош именно на крупных турнирах;
– сборная Швейцарии – это знак качества;
– страна с богатейшей футбольной историей, выходами в глубокие стадии плей-офф ЧМ;
– сыны иммигрантов вносят разнообразные краски и культуру в игру;
– гораздо более цельная и надежная оборона, чем у сербов;
– Эмболо напылесосил фолов, выиграв почти все мячи, находясь спиной к воротам;
– при Якине показывают разные грани талантов, в позиционной атаке в том числе;
– Джака в роскошной форме после корректировки его функционала в Арсенале.
И так далее. Как-то не похоже на боление за Сербию, или какие у вас там претензии?)
P.S. Можете верить или нет, но за швейцарцами давно и с интересом слежу, комментировал их в отборе на ЧЕ, на самом ЧЕ в Баку (разнос турков) и в отборе к ЧМ (оба матча с Италией). И я сам просил у руководства, по возможности, ставить на Швейцарию. Просто оч хорошо знаю состав команды, проще готовиться.
Хорошего ЧМ, счастливо, – ответил Шнякин.
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