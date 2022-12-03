Шнякин в комментариях Sports.ru заявил, что не болел за Cербию, и привел 8 похвал Швейцарии из своего репортажа

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на обвинения в поддержке сборной .

В комментариях к новости на Sports.ru один из пользователей выразил мнение, что комментатор болел за Сербию в матче со Швейцарией (2:3).

– Шнякин Дмитрий, вы на днях тут доказывали вроде, что никогда ни за одну из команд не болеете в репортажах. Просили примеры (Что на самом деле смешно. Думаете, мы с блокнотом и ручкой сидим? Наоборот, хочется забыть, а не запомнить). Ну вот сегодня вы откровенно за Сербию болели. Смешнее всего было, когда желтые выпрашивали. Ну такое.

– Кстати, достаточно резонная претензия, потому что в репортаже больше внимания я уделил сербам. В какой-то мере осознанно, потому что я реально не догоняю, почему они ТАК играют при своем подборе игроков.

НО. Говорить о команде чаще – не значит болеть за нее:) Ну вы поймите: неинтересна мне эта тема вся с болением. Мне комментировать интересно.

А как тогда будет поступать с тем, что сказал в эфире? Цитирую себя, извините:

– Шакири всегда хорош именно на крупных турнирах;

– сборная – это знак качества;

– страна с богатейшей футбольной историей, выходами в глубокие стадии плей-офф ЧМ;

– сыны иммигрантов вносят разнообразные краски и культуру в игру;

– гораздо более цельная и надежная оборона, чем у сербов;

– Эмболо напылесосил фолов, выиграв почти все мячи, находясь спиной к воротам;

– при Якине показывают разные грани талантов, в позиционной атаке в том числе;

– Джака в роскошной форме после корректировки его функционала в Арсенале.

И так далее. Как-то не похоже на боление за Сербию, или какие у вас там претензии?)

P.S. Можете верить или нет, но за швейцарцами давно и с интересом слежу, комментировал их в отборе на ЧЕ, на самом ЧЕ в Баку (разнос турков) и в отборе к ЧМ (оба матча с Италией). И я сам просил у руководства, по возможности, ставить на Швейцарию. Просто оч хорошо знаю состав команды, проще готовиться.

Хорошего ЧМ, счастливо, – ответил Шнякин.

Шнякин в комментариях Sports.ru ответил критикам: «Дикое вранье, что я не слежу за игрой. А борода у меня худшая на канале»

Шнякин ответил на предложение читать художественную литературу: «Только что сказал «скарб» – встретил непонимание». Дмитрий общался с юзерами Sports.ru и работал на игре Уэльс – Англия

Дмитрий Шнякин предложил скидывать примеры «ахинеи и деградации» в его работе в комментариях к новости на Sports.ru

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ